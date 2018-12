LPI-EF: Rentner stieß Radfahrer um

Erfurt (ots) - Grundlos hat ein 73-jähriger Fußgänger am Freitag einen Radfahrer attackiert. Der Radfahrer kam dem Rentner in der Meienbergstraße auf einem Weg entgegen. Als der 35-jährige Radfahrer auf Höhe des Rentners war, wurde er von diesen gestoßen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrrad und fiel gegen ein vorbeifahrendes Auto. Zum Glück blieb er dabei unverletzt. An dem Volvo entstand jedoch Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Polizisten stellten fest, dass der Rentner unter Alkoholeinfluss stand. Ein erster Test zeigte über 1,3 Promille an. Er wurde zur Blutentnahme auf die Dienststelle verbracht und erhielt eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr. (CD)

