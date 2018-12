LPI-EF: Schwerer Beutezug

Großrudestedt (ots) - Am frühen Morgen des 09.12.2018 drangen unbekannte Täter in ein Firmengelände in Großrudestedt ein. Hier durchtrennten sie die Blechwand einer Werkhalle und entwendeten aus dieser nach vorläufiger Schätzung ca. 2 Tonnen Kupfer. Trotz Alarmsicherung des Objektes und umgehenden Einsatz des Wachschutzes und der Beamten der Polizeiinspektion Sömmerda konnten die Täter unerkannt entkommen. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro und der Wert des Diebesgutes auf ca. 12000 Euro. Die Kriminalpolizei Erfurt wurde in die Ermittlungen mit einbezogen.

