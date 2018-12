LPI-EF: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Sömmerda (ots) - Am Freitagabend kam es gegen 20:35 Uhr in der Erfurter Straße in Sömmerda zu einem Unfall, bei dem eine 28-jährige Frau leicht verletzt wurde. Der bislang unbekannte Unfallverursacher fuhr mit seinem Pkw rückwärts aus seiner Ausfahrt, ohne dabei auf den fließenden Verkehr zu achten. Obwohl die Geschädigte noch bremste, konnte sie den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Ihr Auto wurde durch die Kollission auf die Bankette gelenkt, wo es in der Folge zum Zusammenstoß mit einem Baum und der angrenzenden Hauswand kam. Der Unfallverursacher verließ ohne anzuhalten pflichtwidrig die Unfallstelle. Zeugen, welche Angaben zum Unfallverursacher und seinem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter dem AZ 08-14274 bei der PI Sömmerda zu melden. Der Unfallort liegt im Bereich der Erfurter Straße zwischen den Hausnummern 17 und 19.

