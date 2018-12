LPI-EF: Lkw beschädigt Leitplanke

Gebesee - Landkreis Sömmerda (ots) - Am Freitagabend kam es kurz vor der Ortslage Gebesee zu einem Unfall, bei dem ein polnischer Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein 7,5t schweres Fahrzeug verlor und in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei wurden fast 50 Meter Leitplanke beschädigt, so dass die Unfallstelle nach aufwendiger Bergung des im Graben stehenden Lkw durch einen Sachverständigen des Straßenbauamts begutachtet und abgesichert werden musste. Der Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell