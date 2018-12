LPI-EF: Volltrunkener Randalierer in Gewahrsam

Erfurt- Süd (ots) -

Ein aufmerksamer Zeuge informierte am Morgen des 08.12.2018, kurz vor 04:00 Uhr, die Polizei, da er einen Randalierer verfolgte. Der Zeuge bemerkte, wie sich der Täter im Bereich der Thälmannstraße an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Er folgte diesem und konnte die eingesetzten Beamten direkt zur Person lotsen. Beim Eintreffen am Einsatzort verging sich der 28jährige Erfurter erneut an einem Pkw, so dass er zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen wurde. Die folgende Prüfung der bekannten Laufstrecke ergab, dass insgesamt 21 Pkw beschädigt wurden. Es wurden vier Spiegel abgetreten und vier Rücklichter demoliert. Weiterhin wurden dreizehn Fahrzeuge durch Tritte an die Karosserie beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000,-EUR geschätzt. Da sich der Herr mit 2 Promille erkennbar Mut angetrunken hatte und einem nach Einsatzende erteilten Platzverweis nicht nachkommen wollte, wurde er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Zusätzlich zur Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erwarten den jungen Mann nun noch erhebliche Schadenersatzansprüche der geschädigten Fahrzeugeigentümer und eine gesalzene Übernachtungsrechnung bei Wasser und Brot. (MF)

