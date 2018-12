LPI-EF: Einbrecher scheiterten an Tür

Erfurt (ots) - Hohen Sachschaden richteten unbekannte Täter am späten Donnerstagabend an der Glaseingangstür zu einem Büro in der Heinrichstraße an. Sie versuchten diese aufzubrechen und beschädigten dabei das Glas und den Rahmen. Es gelang den Einbrechern nicht die Tür zu öffnen, sodass sie von ihrem Vorhaben abließen. Sie verursachten dabei 5.000 Euro Sachschaden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell