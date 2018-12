LPI-EF: Bagger fuhr gegen Rettungswagen

Sömmerda (ots) - In Frömmstedt ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall mit einem Bagger gekommen. Der 51-jährige Fahrer baggerte zunächst auf einem Grundstück einen Graben. Als er sich auf die Straße hinaustasten wollte, war ihm die Sicht durch eine Hausecke verdeckt. Er übersah dabei, dass ein Rettungswagen herannahte und stieß mit diesem zusammen. Hierbei entstand ca. 500 Euro Sachschaden an dem Rettungswagen. (CD)

