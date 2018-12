LPI-EF: Auto beim Freikratzen losgerollt

Erfurt (ots) - Ein Auto machte sich am Mittwochmorgen in Erfurt selbstständig. Die 28-jährige Fahrerin hatte den Mercedes in der Wetzstraße am Fahrbahnrand geparkt und startete zum Warmlaufen den Motor. Um die Autoscheiben freizukratzen stieg sie aus dem Fahrzeug aus. Plötzlich rollte das Auto los und stieß gegen eine Grundstücksmauer. Am Auto entstand ca. 1.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell