LPI-EF: Ladendiebe mit großer Beute geschnappt

Erfurt (ots) - Ein Ladendetektiv hat am Mittwochnachmittag in Erfurt-Linderbach ein Ehepaar beim Diebstahl mehrerer Waren erwischt. Sie hatten sich den Einkaufswagen mit verschiedenen Produkten vollgepackt und den Einkaufsmarkt verlassen, ohne ihre Ware zu bezahlen. Sie wurden aber von einem Ladendetektiv aufgehalten. Es stellte sich heraus, dass die beiden 62- und 70-Jährigen im gleichen Geschäft bereits Tage zuvor Waren gestohlen hatten. Die informierten Polizeibeamten fuhren zu der Wohnung des Ehepaares und stellten dort verschiedene Küchengeräte, wie Kaffeemaschinen, eine Mikrowelle, Dekoartikel, Kaffee und Süßwaren im Gesamtwert von ca. 900 Euro sicher. Die Waren wurden zurück in das Geschäft gebracht und gegen die beiden eine Anzeige erstattet. (CD)

