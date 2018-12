LPI-EF: Beschlagene Frontscheibe führte zu Unfall

Sömmerda (ots) - Für einen 31-jährigen Autofahrer wurde am Mittwoch die beschlagene Frontscheibe seines VW Transporters zum Verhängnis. Er war am Nachmittag auf der Bundesstraße 176, von Sömmerda kommend in Richtung der Autobahn 71, Anschlussstelle Sömmerda-Ost unterwegs. Dort beschlug plötzlich die Frontscheibe seines Transporters, so dass er durch das Suchen des Lüftungsschalters kurzzeitig abgelenkt war. Dabei übersah er, dass vor ihm bereits einige Fahrzeuge aufgrund eines Staus hielten. Er fuhr dadurch auf einen Ford Focus auf, der durch den Aufprall auf einen VW Caddy geschoben wurde. Der Transporter Fahrer und der 47-jährige VW Caddy Fahrer wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro. Die Straße musste vorübergehend voll gesperrt werden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell