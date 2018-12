LPI-EF: Farbenschmierereien in Sömmerda

Sömmerda (ots) - Mehrere Farbschmierereien wurden am Mittwoch in Sömmerda festgestellt und der Polizei angezeigt. Die Täter besprühten in der Mainzer Straße die Fassade und den Anbau eines Einkaufsmarktes mit Farbe. Auch in der Straße der Einheit ließen sie ein Gebäude und die Tür eines Ford Fiestas nicht verschont. Sie hinterließen auch dort Graffitis und richteten insgesamt ca. 2.000 Euro Sachschaden an. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda, Tel. 03634/ 336-0. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell