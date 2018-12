LPI-EF: Mann musste hinter Gitter

Erfurt (ots) - Bei einer routinemäßigen Kontrolle haben Polizeibeamte am späten Mittwochabend in der Magdeburger Allee einen 34-jährigen Mann geschnappt, gegen dem bereits drei Haftbefehle wegen Leistungserschleichung und Diebstahl vorlagen. Da er die Strafe von rund 3.000 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er noch in der gleichen Nacht in ein Gefängnis gebracht. Dort wird er mehrere Monate hinter Gittern verbringen müssen. (CD)

