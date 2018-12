LPI-EF: Streit zwischen Autofahrern eskaliert

Erfurt (ots) - Am Erfurter Wiesenhügel eskalierte gestern Abend ein Streit zwischen zwei Autofahrern. Eine 26-jährige Frau konnte aufgrund der Parksituation eine Straße nicht weiter befahren. Ihre Beifahrerin stieg daraufhin aus und bat einen 65-jährigen Skoda-Fahrer, sein Auto ein Stück zurück zu setzen. Es entwickelte sich ein Streit, wobei die Frau und ihre Beifahrerin beleidigt und leicht verletzt wurden. Der Skoda-Fahrer setzte seine Fahrt fort. An einer Wendeschleife drehte er und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf die 26-Jährige und ihren hinzugekommenen gleichaltrigen Begleiter zu. Nur mit einem Sprung zur Seite, konnten diese sich retten. Der Mann hat sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr zu verantworten. (JN)

