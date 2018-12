LPI-EF: 30-jähriger Skoda-Fahrer attackiert Streifenwagen der Polizei

Erfurt (ots) - Beamte der Erfurter Polizei beabsichtigten in der Nacht zum Montag in der Hohenwindenstraße einen Skoda-Fahrer zu kontrollieren. Statt den Weisungen der Polizei Folge zu leisten, gab der Fahrer Gas und flüchtete stadtauswärts. Nach einem Kreisverkehr wendete er sein Auto und fuhr direkt auf den Streifenwagen zu. Um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Streifenwagen aus. Es kam jedoch zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Autos. Der Skoda-Fahrer setzte seine Flucht durch den Erfurter Norden fort. Erst an einer Baustelleneinfahrt endete die Verfolgungsfahrt, als sich der Skoda auf einem geschotterten Weg fest fuhr. Der unter Kokaineinfluss stehende 30-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen. Am Dienstag erließ das Amtsgericht Erfurt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Erfurt einen Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Mann wurde noch am gleichen Tag in ein Thüringer Gefängnis gebracht. Zudem hat die Kripo Erfurt gegen den Mann Ermittlungen wegen des Verdachtes der Beteiligung an thüringenweiten Autodiebstählen eingeleitet. (JN)

