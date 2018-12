LPI-EF: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Sömmerda (ots) - Leichte Verletzungen hat sich am Dienstag eine 64-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Sömmerda zugezogen. Sie war am Nachmittag am Stadtring über die Straße gelaufen und wurde dabei von einer 34-jährigen Autofahrerin übersehen, die abbiegen wollte. Die Fußgängerin wurde dabei von dem Ford erfasst und stürzte. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz und versorgte die Verletzungen der Frau. (CD)

