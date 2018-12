LPI-EF: Portemonnaie in Straßenbahn geklaut

Erfurt (ots) - Einer 80-jährigen Rentnerin wurde am Dienstag Nachmittag das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet. Die Frau war zusammen mit ihrem Mann in der der Straßenbahn an der EGA losgefahren und am Anger in eine andere Straßenbahn umgestiegen. Als sie am Domplatz ankamen, bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offen stand und das Portemonnaie fehlte. In diesem befanden sich eine EC-Karte und 150 Euro Bargeld. (CD)

