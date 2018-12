LPI-EF: Trickbetrug am Telefon - Rentner um mehrere tausend Euro geprellt

Erfurt (ots) - Als angeblicher Schwiegersohn hat sich am Dienstag ein Mann über das Telefon bei einem Rentner in Erfurt gemeldet. Er gab gegenüber dem 81-Jährigen an, dass er sich in einer Notlage befände und 10.000 Euro von ihm benötige. Der Rentner ließ sich darauf ein. Später erschien ein Mann an der Wohnungstür des Rentners und ließ sich das Geld übergeben. Er erzählte dem Rentner, dass der Schwiegersohn keine Zeit hätte selbst zu kommen. Die Polizei warnt nochmals davor, sich nicht auf telefonische Geldforderungen einzulassen. Beenden Sie sofort das Gespräch und informieren Sie die Polizei. (CD)

