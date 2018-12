LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall bei Gebesee - ein Fahrer tödlich verletzt

2 weitere Medieninhalte

Bild 2 Unfallstelle B 4 Bild-Infos Download

Erfurt/Sömmerda (ots) - Heute gegen 07.00 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße zwischen Andisleben und Gebesee ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Renault Fahrer fuhr bei Nebel und Dunkelheit aus Richtung Erfurt in Richtung Gebesee und beabsichtigte einen Citroen zu überholen. Beim Wiedereinscheren geriet der Renault ins Schlingern und der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Ein entgegenkommender 35-jähriger VW Polo Fahrer konnte noch ausweichen und stieß dabei gegen eine Leitplanke. Einem dahinter fahrenden 26-jährigen Smart Fahrer gelang es nicht mehr auszuweichen und er kollidierte dabei mit dem Renault. Der 26-jährige Smart Fahrer wurde dabei tödlich verletzt. Der Renault Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein 18-jähriger VW Golf Fahrer, der hinter dem Smart fuhr, konnte nicht mehr ausweichen und fuhr in Unfallstelle. Er wurde leicht verletzt. Es entstand ca. 50.000 Gesamtschaden. Die Fahrbahn wurde über mehrere Stunden voll gesperrt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Unfallgutachter vor Ort geholt. Leider bildeten die anderen Verkehrsteilnehmer keine Rettungsgasse, so dass es für die hinzugezogenen Einsatzkräfte erschwert wurde, zügig an die Unfallstelle zu gelangen. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell