LPI-EF: Herrenloses Fahrrad stand in Fahndung

Sömmerda (ots) - Ein herrenloses Fahrrad fand der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am Montagabend auf dem Marktplatz. Dieses lehnte an einem Weihnachtsmarktkarussell und war nicht angeschlossen. Er informierte die Polizei. Die Beamten überprüften das Fahrrad. Hierbei stellte sich heraus, dass das Fahrrad in Fahndung stand und vor vier Monaten in Wittenberg gestohlen wurde. Die Beamten stellten das Rad sicher. (CD)

