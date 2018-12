LPI-EF: Hochwertiges Fahrrad auf Schulhof gestohlen

Erfurt (ots) - Ein schwarzes Mountainbike der Marke Trek, Typ Remedy wurde am Montag von einem Schulhof in Daberstedt gestohlen. Der Besitzer hatte das Fahrrad an einem Fahrradständer angeschlossen. Als er am Nachmittag zu seinem Fahrrad wollte, stellte er den Diebstahl fest. Das Fahrrad hat einen Wert von 3.000 Euro. (CD)

