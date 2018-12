LPI-EF: Radfahrer wurde handgreiflich

Sömmerda (ots) - Ein Fahrradfahrer ist am Montagmittag in Sömmerda mit einem Fußgänger in Streit geraten. Der Radfahrer hatte den 36-jährigen Fußgänger mit seinem Rad angerempelt, weil dieser seiner Ansicht nach nicht Platz machen wollte. Sie beschimpften sich, wobei der Radfahrer zu einem Teleskopschlagstock in seiner Tasche griff und damit auf den 36-Jährigen losgehen wollte. Zum Glück konnte er diesen von sich wehren. Der Radfahrer entfernte sich daraufhin und konnte später aber durch Polizeibeamte ermittelt werden. Der Teleskopschlagstock wurde durch die Polizisten sichergestellt und gegen den 51-Jährigen eine Anzeige erstattet. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell