LPI-EF: Sonntagsbraten verspeist

Erfurt (ots) - Großen Hunger müssen Unbekannte am vergangenen Wochenende in Erfurt-Tiefthal gehabt haben. Sie holten sich von dem Fensterbrett eines Einfamilienhauses fast einen halben Entenbraten. Die 66-jährige Bewohnerin hatte das Essen am Samstagabend zum Kühlen auf die Terrasse gestellt. Als sie Sonntagfrüh an das Fenster kam, fehlte fast die Hälfte des Bratens. Tiere als mögliche Feinschmecker können durch die Polizei ausgeschlossen werden. Möglicherweise steht die Tat im Zusammenhang mit den Einbrüchen, über welche die Erfurter Polizei am 03.12.2018 berichtete. (CD)

