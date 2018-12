LPI-EF: Zeugen zu Steinewerfer gesucht

Erfurt (ots) - Ein Fahrradfahrer hat am Montag, gegen 13:35 Uhr, einen Stein gegen die Frontscheibe von einem Bus geworfen. Der Busfahrer fuhr mit dem vollbesetzten Linienbus auf der Thälmannstraße in Richtung Leipziger Platz, als er den Fahrradfahrer bemerkte. Dieser fuhr neben dem Bus und warf mit dem faustgroßen Stein gezielt auf die Frontscheibe. Der 45-jährige Busfahrer leitete sofort eine Bremsung ein. Zum Glück wurde niemand verletzt. An der Scheibe entstand 2.000 Euro Sachschaden. Der Radfahrer konnte unerkannt flüchten. Dieser war ca. 180 cm groß, schlank, ca. 25 Jahre alt, hatte dunkelblonde Haare und war dunkel bekleidet. Sein Fahrrad hatte auffällig breite Reifen. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Nord, unter der Vorgangsnummer 05-036904, Tel. 0361/ 7840-0 entgegen. (CD)

