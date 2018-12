LPI-EF: Drei Mitsubishis von Autohausgelände gestohlen

Erfurt (ots) - Zielgerichtet müssen Täter am Montag bei einem Autohaus im Erfurter Norden vorgegangen sein. Sie entwendeten am frühen Morgen von dem Außengelände drei neuwertige Mitsubishi Outländer. Es handelt sich um zwei Allradfahrzeuge, in den Farben Weiß und Grau der Reihe Edition Plus. Das dritte Fahrzeug vom Modell Plug Hybrid war schwarz lackiert. Zum Teil waren die Autos noch gar nicht zugelassen. Ihr Wert beläuft sich auf insgesamt 120.000 Euro. Die Polizei hat die Fahndung nach den Autos eingeleitet. Zeugen, die in dem Zusammenhang möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 05-036844 bei der Kripo Erfurt, Tel. 0361/ 7443-1465 zu melden. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell