LPI-EF: Radfahrer erfasste Rentner und flüchtete

Erfurt (ots) - Ein Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer hat sich am Samstagnachmittag in der Bahnhofstraße ereignet. Ein unbekannter Radfahrer, der aus Richtung Stadtpark kam und in die Unterführung fahren wollte, bremste und stürzte dabei von seinem Fahrrad. Er stieß dabei mit einem 84-jährigen Rentner zusammen, so dass dieser stürzte und sich leicht verletzte. Bevor die Polizei an der Unfallstelle eintraf, entfernte sich der Radfahrer, ohne Angaben über seine Person zu hinterlassen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 05-036726, beim Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0 zu melden. (CD)

