LPI-EF: Dieb rannte aus Baumarkt

Sömmerda (ots) - In Sömmerda hat sich ein 45-jähriger Mann am Samstag in einem Baumarkt an verschiedenen Werkzeugen bedient und diese nicht bezahlen wollen. Er ging zunächst an die Kasse und bezahlte nur einige ausgesuchte Artikel. In seiner Umhängetasche hielt er währenddessen noch Bohrsätze, ein Schloss und einen Duftbaum im Gesamtwert von 100 Euro versteckt. Danach verließ er den Markt und wurde vor dem Geschäft von Mitarbeitern des Geschäftes angesprochen, die den Diebstahl bemerkt hatten. Es kam zum Gerangel, wobei der 45-Jährige zu Fuß die Flucht ergriff und sein Fahrrad zurückließ. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten Polizeibeamte den flüchtigen Dieb im Stadtgebiet stellen. Der 45-Jährige ist der Polizei bereits wegen anderen Delikten bekannt. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. (CD)

