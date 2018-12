LPI-EF: Taschenlampen wurden zum Verhängnis

Erfurt (ots) - Heute am frühen Morgen bemerkte ein Anwohner von seinem Balkon aus, wie in einem leerstehenden Gebäude am Herrenberg Taschenlampen leuchteten. Besorgt, dass es sich um Einbrecher handeln könnte, rief er den Verantwortlichen für das Gebäude an. Nachdem sich auch dieser von den Lichtern überzeugt hatte, riefen die Männer die Polizei. Ein Hausmeister öffnete den eingesetzten Polizeibeamten die Tür zu der verschlossenen Mehrzweckhalle. Die Beamten trafen auf zwei Männer, im Alter von 27 und 30 Jahren, die sich dort versteckt hielten. Im Rucksack befand sich Beutegut. Gegen die beiden Männer wurde Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls erstattet. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell