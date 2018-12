LPI-EF: Einbrecher nutzten Gunst der Stunde

Erfurt (ots) - Während am Samstag in Erfurt Tiefthal ein Weihnachtsmarkt und ein Adventskonzert stattfanden, schlugen Diebe in einer Straße gleich in zwei Einfamilienhäusern zu. In beide Häuser gelangten die Einbrecher gewaltsam durch ein Fenster. Die Diebe hatten es auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Insgesamt ließen sie Beute im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro mitgehen. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. (JN)

