LPI-EF: Dreister Diebstahl von Buntmetall

Erfurt (ots) - In der Zeit von Freitag 30.11.18, 15:15 Uhr bis Samstag 01.12.18, 09:45 Uhr, drangen unbekannte Täter auf ein Firmengelände im Gewerbegebiet Erfurt-Kerspleben und entwendeten ca. 40-50 Tonnen Zink. Hierzu brachen die Diebe in eine Werkhalle ein und verluden mit den vor Ort befindlichen Gabelstablern das Beutegut im Wert von mindestens 200.000 Euro in vermutlich mehrere große Fahrzeuge. Die Polizei sucht nach Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können.(RGK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell