LPI-EF: Zigaretten gestohlen und mit Betäubungsmitteln erwischt

Erfurt (ots) - Am Freitagabend wurde ein 25-jähriger Ladendieb in einem Supermarkt von einem Verkäufer erwischt, wie er 37 Schachteln Zigaretten sowie mehrere Flaschen Duschgel im Gesamtwert von fast 400 Euro in seinem Rucksack verstaute. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde der Mann durchsucht. Hierbei konnte eine geringe Menge Drogen aufgefunden werden. Durch die Staatsanwaltschaft Erfurt wurde die Festnahme angeordnet. Der obdachlose Beschuldigte wurde am Samstag einem Richter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Nun wird er die Adventszeit wohl hinter schwedischen Gardinen verbringen. (ER)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell