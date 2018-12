LPI-EF: Jugendlicher Übermut mündet in Strafverfahren

Erfurt (ots) - Ein 19-jähriger Erfurter ließ seiner Kreativität am Freitagabend in der Hermann-Brill-Straße in Erfurt in sehr fraglicher Art und Weise freien Lauf. Mit einem schwarzen Lackspray beschmierte er Briefkästen und Haustüren und versah den Tachometer eines Motorroller mit schwarzem Lack. Dank eines Zeugenhinweises konnte der junge Mann noch in Tatortnähe aufgegriffen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Ebenfalls ohne jegliche Achtung vor fremden Eigentum betätigten sich drei Heranwachsende am Freitagabend in der Herderstraße in Erfurt. Unter der Einwirkung von reichlich Alkohol traten sie gegen zwei abgeparkte Fahrzeuge und verursachten hierdurch Sachschäden. Im Zuge der Fahndung konnten das Trio noch in Tatortnähe festgestellt werden. Alle Drei haben sich nun wegen dieser Dummheit sowohl strafrechtlich als auch zivilrechtlich zu verantworten. Damit hatte es allerdings noch nicht sein Bewenden. Alle drei Personen hatten nach Abschluss der polizeichen Maßnahmen einen Platzverweis erteilt bekommen. Der Älteste des Trios kam demselben jedoch nicht nach, leistete Widerstand gegen die Durchsetzung und verbrachte die restliche Nacht in Polizeigewahrsam.

