LPI-EF: Beute im Wert von 10.000 Euro aus Lagerhalle gestohlen

Erfurt (ots) - Als am Donnertag ein Mitarbeiter die Lagerhalle seiner Firma im Erfurter Norden öffnete, erwartete ihn eine böse Überraschung. Diebe waren in die Lagerhalle eingebrochen und hatten dabei Maschinenteile, Fahrwerke und Werkzeug im Wert von 10.000 Euro mitgehen lassen. Dabei waren die Diebe sehr einfallsreich vorgegangen. Um an ein Fenster zu gelangen, hatten sie mehrere Paletten als Steighilfe umfunktioniert. Über das Fenster gelangten die Täter dann gewaltsam in die Lagerhalle. (JN)

