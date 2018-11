LPI-EF: Eigentümer von Fahrrädern gesucht!

1 weiterer Medieninhalt

Sömmerda (ots) - Sowohl am 25.10.2018, als auch am 12.11.2018, wurde Am Rothenbach in Sömmerda ein herrenloses Klappfahrrad aufgefunden. Diese wurden durch die Polizei in Sömmerda sichergestellt. Das grüne und das weiße Fahrrad der Marken BBF und Leader konnten bisher noch keinem Eigentümer zugeordnet werden. Die Polizei sucht mit Hilfe der Bilder nun nach den rechtmäßigen Besitzern. Wer kennt die Räder oder kann Angaben zu den Eigentümern machen? Hinweise nimmt die PI Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 09-013184 entgegen. (JN)

