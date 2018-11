LPI-EF: Ladendieb flüchtet mit Bekleidung

Sömmerda (ots) - Als am Donnerstagabend, gegen 17:50 Uhr, zwei Männer ein Geschäft in der Innenstadt von Sömmerda verließen, lösten sie den Warenalarm aus. Als die Filialleiterin die beiden Männer aufforderte in den Laden zurück zu kommen, stieß einer der Männer die 61-Jährige weg. Anschließend flüchtete er mit einer Geschenktüte und Bekleidung über den Markt. Seinen 20-jährigen Komplizen konnte die Frau bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. (JN)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell