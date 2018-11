LPI-EF: Zu tief ins Glas geschaut

Erfurt (ots) - Zu tief ins Glas geschaut hatte gestern Morgen ein 47-jähriger Autofahrer. Polizisten hielten den Mann mit seinem Citroen Sprinter gegen 08:00 Uhr in der Löbervorstadt von Erfurt an, um mit ihm eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Dabei nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch war. Ein Test zeigte ein beachtliches Ergebnis von fast 2,2 Promille an. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab außerdem, dass der 47-Jährige seit 2004 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen lassen. Die Polizisten stellten den Autoschlüssel des Sprinters sicher und erstatteten Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr. Weitere Maßnahmen gegen den Mann werden geprüft. (JN)

