LPI-EF: Polizei in Sömmerda sucht Besitzer einer Couch

Sömmerda (ots) - Wie die Polizei am 21.11.2018 berichtete ("Couchgarnitur löste Unfall aus - Polizei sucht Zeugen") wurden am 20.11.2018 auf der Bundesstraße 176 zwischen Tunzenhausen und Sömmerda drei Autos beschädigt, da ein heller SUV von seinem doppelachsigen Spezialtransporter eine Couch verlor. Ermittlungen führten bislang nicht zu dem Unfallverursacher. Die Polizei wendet sich in diesem Fall deshalb mit Fotos der Couch an die Öffentlichkeit. Wem gehörte diese Couch? Wer kann Hinweise zum Eigentümer der Couch geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 09-013590 zu wenden.

