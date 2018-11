LPI-EF: Mitarbeiterin überrascht Einbrecher

Erfurt (ots) - Auf einen ungebetenen Gast traf Mittwochnachmittag die Mitarbeiterin eines Cafés in der Erfurter Innenstadt. Die 32-jährige Frau war einige Zeit vor der Ladenöffnung auf Arbeit erschienen und wunderte sich über eine offen stehende Bürotür. Dort traf sie auf einen Mann, der vorgab wegen eines Bewerbungsgesprächs anwesend zu sein. Deutliche Hebelspuren an einer Tür ließen die Frau aber misstrauisch werden. Sie informierte die Polizei. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass der wegen Diebstahlsdelikten bekannte 53-jährige Mann in das Café eingebrochen war. Gestohlen hatte er noch nichts. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet. (JN)

