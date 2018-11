LPI-EF: Hundebesitzerin entdeckt Köder

Erfurt (ots) - Umsichtig handelte am Montagabend eine 36-jährige Hundebesitzerin in Erfurt. Sie war mit ihren Hunden in der Straße Am Wiesenhügel/Ecke Haselnußweg spazieren, als ihr Yorkshire Terrier plötzlich etwas von der Grünfläche aufnahm und fraß. Sie fand ein Stück gehacktes Fleisch, in welchem sich Granulat befand. Aus Sorge ging sie mit dem Hund zum Tierarzt. Der Hund zeigte zum Glück keine Vergiftungserscheinungen. Am Dienstag erstattete die Hundebesitzerin bei der Polizei Anzeige. Teile des Köders wurden sichergestellt. Ob es sich tatsächlich um Giftköder handelt, wird gegenwärtig geprüft. (CD)

