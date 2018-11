LPI-EF: Unbekannte zünden Mülltonnen an

Erfurt (ots) - Drei Mülltonnen gingen am Mittwoch in der Straße am Drosselberg in Flammen auf. Die Rettungsleitstelle informierte gegen 03:30 Uhr die Polizei über den Brand. Es handelte sich um eine kleinere und zwei größere Tonnen, die völlig zerstört wurden. Zur Bekämpfung des Feuers kam die Feuerwehr zum Einsatz. Der Schaden beläuft sich auf 3.500 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass die Tonnen mutwillig in Brand gesetzt wurden. (CD)

