LPI-EF: Audi SQ 5 gestohlen

Erfurt (ots) - Ein 55-jähriger Mann stellte heute Morgen den Diebstahl seines Autos fest. Er hatte seinen Audi SQ 5 am Dienstagabend unter seinem Carport in der Sulzer Siedlung geparkt. Unbekannte Diebe entwendeten in der Nacht das Auto unbemerkt von seinem Grundstück. Der graue Wagen, der erstmalig im Mai 2018 zugelassen wurde, hatte einen Wert von etwa 86.000 Euro. (JN)

