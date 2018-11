LPI-EF: Kupferkabel im Wert von 10.000 Euro gestohlen - Zeugen gesucht!

Erfurt (ots) - Zum wiederholten Mal haben Buntmetalldiebe in Erfurt zugeschlagen. Die Täter verschafften sich in der Nacht zum Dienstag gewaltsam Zutritt zu einem Firmengelände im Gewerbegebiet der Sulzer Siedlung und stahlen Kupferkabel in unterschiedlichen Stärken und Längen. Die Erd- und Baukabel waren zum Teil auf Trommeln gewickelt und wogen mindestens eine Tonne. Zum Abtransport müssen die Diebe mit einem größeren Fahrzeug vor Ort gewesen sein. Der Wert der Kabel wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 05-036312 entgegen. (JN)

