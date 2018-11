LPI-EF: Verletzter 10-jähriger Junge bei Verkehrsunfall

Erfurt (ots) - Ein 10-jähriger Junge ist am Montagnachmittag in der Lüneburger Straße mit seinem Fahrrad gestürzt. Er wollte mit seinem Fahrrad auf den Gehweg fahren und blieb dabei am Bordstein hängen. Durch den Sturz wurde er leicht im Gesicht verletzt. Ein besorgter Autofahrer hatte den Unfall beobachtet und den Rettungsdienst verständigt. Der Junge wurde zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. (CD)

