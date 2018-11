LPI-EF: Große Mengen Kabelrollen gestohlen

Erfurt (ots) - Große Mengen Kupferkabel wurden am vergangenen Wochenende von dem Gelände eines Betriebes an der Lache in Erfurt gestohlen. Die Täter machten sich an einem Zaun zu schaffen, um an die Kabel zu gelangen. Nach Ansicht der Ermittler müssen die Täter mit einem großen Fahrzeug vorgefahren sein, um die 12 bis 15 Kabelrollen zu verladen. Die Kabel waren jeweils ca. 100 Meter lang und auf eine Holzrolle gewickelt. Ihr Wert wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittler des Inspektionsdienstes Erfurt-Nord erhoffen sich Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord, Tel. 0361/ 7840-0. (CD)

