LPI-EF: Einbrecher in Cafeteria

Sömmerda (ots) - Einbrecher suchten in den vergangenen Tagen in Sömmerda eine Schule auf. Sie zerstörten ein Fenster und drangen in die Cafeteria ein. Sie stahlen einen Hotdog-Maker sowie verschiedene Nahrungsmittel im Gesamtwert von fast 50 Euro. Am Montagmorgen, pünktlich zu Schulbeginn, wurde der Einbruch bemerkt. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. (CD)

