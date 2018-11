LPI-EF: Jugendliche beschädigten Autos

Erfurt (ots) - Beim Vorbeilaufen an Autos haben sich Jugendliche gestern Abend am Nonnenrain an den Spiegeln mehrerer Autos zu schaffen gemacht. Sie klappten die Spiegel zum Teil ein und beschmierten diese. Aufmerksame Zeugen informierten die Polizei. Die Beamten konnten die beiden Jugendlichen, die im Alter von 14 und 17 Jahren sind, kurz darauf feststellen. Ein Jugendlicher stand unter Alkoholeinfluss. Nach derzeitigem Stand wurden zehn Autos angegriffen, wobei zur Höhe des Sachsachadens der Polizei bislang noch keine Angaben vorliegen. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. (CD)

