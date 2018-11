LPI-EF: Einbrecher sahen es auf Goldschmuck ab

Erfurt/Windischholzhausen (ots) - In Erfurt-Windischholzhausen suchten unbekannte Einbrecher am Montag zur Tageszeit ein Einfamilienhaus am Schneewittchenweg auf. Sie kamen über die Terrasse und versuchten über die Balkontür in das Hause zu gelangen. Da sie aber an der Tür scheiterten, nutzen sie den Weg über ein Fenster, welches sie zerstörten. Sie durchwühlten Schränke im Haus und stahlen verschiedenen Goldschmuck im Gesamtwert von ca. 1.000 Euro. Die Bewohner bemerkten am Abend, dass bei ihnen eingebrochen wurde und meldeten den Einbruch der Polizei. Die Ermittler des Inspektionsdienstes-Nord erhoffen sich Hinweise von Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an den Inspektionsdienst Erfurt-Nord, unter Tel. 0361/ 7840-0. (CD) Die lichtarme Jahreszeit und die kürzeren Tage sind für die Einbrecher regelrecht einladend. Die Polizei rät daher besonders umsichtig zu sein, wenn das Haus verlassen wird. Schon mit einfachen Mitteln ist es möglich, Einbrechern die Arbeit zu erschweren und Einbrüchen vorzubeugen. Das Haus, die Wohnung oder die Grundstückstür sollten bei Verlassen immer verschlossen werden. Fenster sollte man nie gekippt lassen. Besser ist es diese zu schließen. Mülltonnen, Leitern oder Steighilfen sollten nicht sichtbar in der Nähe von Fenstern gelagert werden. Um die Einsicht in das Haus zu erschweren, sollten Rollläden oder Jalousien am Fenster genutzt werden. Bewegungsmelder am Haus schrecken Einbrecher ebenfalls ab. Bei längerer Abwesenheit sollte der Briefkasten regelmäßig geleert werden. Weitere Hilfe zum Thema Einbruchsschutz erhalten Sie bei der Polizeilichen Beratungsstelle Erfurt. (CD)

