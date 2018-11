LPI-EF: Einbrecher kamen zur Tageszeit

Sömmerda (ots) - Durch ein gekipptes Fenster schafften es unbekannte Einbrecher am Montag in ein Einfamilienhaus in Vogelsberg zu gelangen. Sie brachen das Fenster auf und drangen in verschiedene Zimmer vor. Dort durchsuchten sie die Schränke und stahlen eine Armbanduhr. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Als die Besitzer abends nach Hause kamen, stellten sie den Einbruch fest. Die Täter müssen zwischen 13:00 und 19:15 Uhr in das Haus gelangt sein. Die Polizei Sömmerda bittet Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 03634/ 336-0 zu melden. (CD)

