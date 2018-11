LPI-EF: Nicht nur die Rotlichtfahrt kostet

Erfurt (ots) - Dass das Überfahren der roten Ampel teuer werden kann, weiß jeder Verkehrsteilnehmer. Dass aber auch bei dem Überfahren einer gelben Ampel ein Verwarngeld fällig werden kann, wissen nur die Wenigsten. Wer ein Gelblicht missachtet, obwohl er gefahrlos hätte halten können, muss mit einem Verwarngeld in Höhe von 10 Euro rechnen. Am Freitag ereignete sich ein Verkehrsunfall in dem Kreuzungsbereich Weimarische Straße / Konrad-Adenauer-Straße. Die 38-jährige Hyundai-Fahrerin äußerte bei "orange" gefahren zu sein. Dabei stieß sie mit einem 29-jährigen Audi-Fahrer zusammen, der bei "grün" die Ampel passierte. Die Unfallverursacherin war der Annahme, dass das Befahren der Kreuzung bei "orange" völlig in Ordnung gewesen sei. (JN)

