LPI-EF: Tablets aus Autos gestohlen

Erfurt (ots) - Insgesamt zwei Tablets im Wert von ca. 200 Euro wurden am vergangenen Wochenende aus zwei Kleintransportern entwendet, die in der Maximilian-Kolbe-Straße und am Julius-Leber-Ring abgestellt waren. Die Täter zerstörten an beiden Autos die Scheiben und verursachten dabei Sachschaden von mindestens 500 Euro. (CD)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell