LPI-EF: erneute Einbrüche in Kleingärten

Erfurt (ots) - Wieder einmal gelangten bislang unbekannte Täter in verschiendene Gärten der Kleingartenanlage "Sankt Andreas" im Plauener Weg in Erfurt. In der Nacht zum Freitag wurden insgesamt fünf Gärten angegriffen, wobei gewaltsam Fenster und Türen geöffnet. Neben dem entstandenen Sachschaden stellten die Geschädigten den Verlust von alkoholischen Getränken und Werkzeugen fest. Durch den oder die Täter wurde ein Reisekoffer in einen der Gärten zurückgelassen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 0361/78400 entgegen. (NK)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell